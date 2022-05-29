Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İtfaiye Kocaeli Yangın Gebze Güncel Haberler

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