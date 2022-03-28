Kocaeli'de plasiyerin firmanın tahsilat günü öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Murat Özdemir'in 2004 yılında plasiyer olarak çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ş. ve Hakan F. ile maktul Özdemir'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapmaları için sanıklara söz verildi.

Sanık Mustafa Ş, çalıştığı tavuk firmasından Eylül 2003'te ayrıldığını, maktul Özdemir'le burada çalıştığı sırada tanıştığını söyledi.

Özdemir'in kendi halinde, sessiz ve sakin biri olduğunu, aralarında samimiyet bulunmadığını dile getiren Mustafa Ş, "Sabahları işe gider, akşamları paraları alıp bankaya götürürdüm. Her gün bankaya para götürürdüm. Bankaya gittiğim sırada telefonlara cevap vermezdim. Bugüne kadar haram yemedim." diye konuştu.

Mustafa Ş, olayın gerçekleştiği araca hiç binmediğini öne sürerek, "Hakan F. ile 2001 yılında arkadaş ortamında tanıştım. Bir gün Köseköy'deki askeri durağında karşılaştık. Bu sırada oradan geçen Murat korna çaldı, durunca sohbet ettik. Daha sonra Hakan arabaya bindi. Ben de yürüyerek evime gittim." dedi.

"Suçsuzum, sadece parmak izim var arabada"

Diğer sanık Hakan F. ise Mustafa Ş'nin söylediği her şeyin yalan olduğunu ileri sürerek, kendisini komutan olarak tanıdıklarını fakat sonradan bunun doğru olmadığını öğrendiğini ifade etti.

Olay günü İzmit'teki Yahya Kaptan Mahallesi'ne gitmek için durakta beklerken Mustafa Ş. ile karşılaştığını dile getiren Hakan F, şöyle devam etti:

"Yahya Kaptan'da hurdacı arkadaşım vardı, onun yanına gideceğimi söyledim. O da kız arkadaşıyla görüşmek için İzmit'e gideceğini, bir arkadaşının kendisini İzmit'e götüreceğini söyledi. Daha sonra beyaz kamyonet geldi. Ben daha önce kendisini hiç görmedim. Arabaya binince Mustafa Ş. 'Alacağımız ne oldu?' dedi. 'Abi durumum biraz düzelsin vereceğim.' diye cevap verdi. Ben askeri sapağın önüne gelince araçtan indim. Suçsuzum, sadece parmak izim var arabada."

Savunmaların ardından söz verilen maktul Özdemir'in yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süreç ve iddianame

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te plasiyer olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanarak öldürülen Murat Özdemir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma yapmıştı.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gasbının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe almıştı.

Cinayetten 6-7 ay önce söz konusu firmada muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Mustafa Ş. ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen Hakan F, Ekim 2021'de gözaltına alınmış ve işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 10'ar yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.