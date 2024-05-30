Kocaeli'de PKK'ya yönelik operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edilen 2 zanlı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.