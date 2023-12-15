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Kocaeli'de PKK/PYD üyesi yakalandı

15 Aralık 2023 19:24 Güncelleme: 19:26 Abone Ol

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.