Kocaeli'de PKK/PYD üyesi yakalandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E.A, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.