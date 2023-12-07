Kocaeli'de PKK/PYD üyesi tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.