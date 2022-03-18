Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde, eylem ve faaliyetleri bulunduğu yönünde tespitler yapılan yabancı uyruklu 12 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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