Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.