Kocaeli'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.