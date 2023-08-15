Kocaeli'de PKK-KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.T, Z.A, F.S, E.O, A.M. ve H.E.İ. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.