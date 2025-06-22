Kocaeli'de Piknik Yaparken Kayalıklardan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Piknik Yaparken Kayalıklardan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde piknik yapmak için giden bir aile, yürüyüş sırasında kayalıklardan düştü. Kadın yaşamını yitirirken, iki oğlu yaralandı.

Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

K.A.Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K. bulundukları bölgeden ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde anne Reyhan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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