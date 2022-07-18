Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir pidecinin fırın kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken işyerinin fırın kısmında maddi hasar oluştu. AA / Sefa Tetik - Güncel Fatih Sultan Mehmet Demokrasi Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.