Kocaeli'de pencereye sıkışan kedi tedaviye alındı - Haberler

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Kocaeli'de pencereye sıkışan kedi tedaviye alındı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de pencereye sıkışan kedi tedaviye alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, pencereye sıkışan kedi kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, pencereye sıkışan kedi kurtarıldı.

Kefken Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan evin giriş katında üstten açık bırakılan (vasistas) pencereden eve girmek isteyen kedi sıkıştı.

Kediyi fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ev sahibi aranarak pencerenin sökülebilmesi için izin istendi.

İzin verilmesi üzerine itfaiye personeli pencereyi sökerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı kedi, Kandıra Belediyesi Zabıta ekiplerince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Kedinin ayağında kırık olduğu öğrenildi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra, Kocaeli, kedi, Güncel, Haberler

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