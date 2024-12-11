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Kocaeli'de Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı. S.C. adlı şüpheli, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi 1015 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle S.C. ile E.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine S.C, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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