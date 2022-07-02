Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nin üst katındaki otoparkta H.E'ye ait 41 AFY 531 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Pazara gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, panelvan kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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