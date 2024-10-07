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Kocaeli'de Park Halindeki Otomobil Kendiliğinden Hareket Etti

Kocaeli'de Park Halindeki Otomobil Kendiliğinden Hareket Etti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, bir ev ile istinat duvarı arasına düştü. Olayda yaralanan kimse olmadı, polis soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, yol kenarındaki müstakil ev ile istinat duvarı arasına düştü. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Kaza akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nenehatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan 34 HM 5660 plakalı otomobil, sürücüsü E.E.'nin el frenini çekmeyi unutması sonucu kendiliğinden hareket etti. Rampa olan caddede hareket eden otomobil, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki bir ev ile istinat duvarı arasına düşerek sıkıştı. Olayda yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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