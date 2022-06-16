Park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobil, freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobil, freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi. Alınan bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaların yıkımının tamamlandığı Cedit Mahallesi'nde mevkisinde S.Y.'a ait 41 FF 835 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu hareket ederek, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumda kalan otomobili kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından uçurumun aşağısında bulunan yola düşmemesi için sabitlenen aracın, çekici yardımıyla kurtarılacağı öğrenildi. AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel Güncel Haberler

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