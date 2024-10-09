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Kocaeli'de Pansiyonda Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de Pansiyonda Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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İzmit'teki bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve bir kedi kurtarıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde işçilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. İşçilerin kaldığı pansiyonda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye görevlileri müdahale sırasında dumandan etkilenen sahipli kediyi de kurtardı. Pansiyonda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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