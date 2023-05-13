Kocaeli'de panelvanın çarptığı karı koca yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı karı koca yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı karı koca yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi 1115 Sokak'ta A.G. idaresindeki 10 TS 703 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç. ile eşine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, eşi ise ambulansta tedavi edildi.
Panelvan sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel