Kocaeli'de Panelvan Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Panelvan Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
İzmit'te seyir halindeki panelvan, refüje çarpıp devrildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ovacık Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde seyreden H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı panelvan, refüje çarpıp karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
