Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, hasara yol açtı.