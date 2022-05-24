Palet deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Palet deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Çayırova ile çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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