Palet deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Çayırova ile çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.