Kocaeli'de Palet Depolama Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Palet Depolama Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir palet depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve 1 işçi hastaneye kaldırıldı, ancak can kaybı yaşanmadı.

1) KOCAELİ'DE PALET DEPOLAMA SAHASINDA ÇIKAN YANGIN 2,5 SAATE KONTROL ALTINA ALINDI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet depolama sahasında çıkan yangın, 2,5 saate kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve depoda işçi olarak çalışan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir firmaya ait palet depolama sahasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ve depoda işçi olarak çalışan kişi dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ'

Bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi alan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Devletimizin ilgili ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini şu an almış durumda. Özellikle yangınız sıçrama ihtimaline karşılık hem Büyükşehir Belediyesi hem İlçe Belediyesi tarafından gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Dolayısıyla şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli ve bir depoda işçi olarak çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda ve herhangi bir can kaybının olmaması burada bizim en büyük tesellimizö dedi.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Süper Lig iddiası
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.