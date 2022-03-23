Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta Muharrem A. yönetimindeki 41 J 4146 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Uğur Ö. idaresindeki 78 SF 209 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Halk Otobüsü, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Haberler

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