Haberler

TEM'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, A.K. isimli sürücü otomobiliyle bariyere ve yön levhası direğine çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol ayrımındaki bariyere ve yön levhası tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.K., yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Derince ilçesi İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünde giden A.K.'nin kullandığı 41 BU 776 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyere, ardından da yön levhası tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer yerinden söküldü. Kazada otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından A.K. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
