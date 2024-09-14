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Kocaeli'de Otoyolda Durdurulan Araçlarda 101 Silah Ele Geçirildi

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan 3 otomobilde, tamir edilebilir 101 ruhsatsız tabanca ve 299 şarjör ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 3 otomobilde, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile 299 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör, kolilere konulmuş halde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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