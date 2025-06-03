Kocaeli'de Otoyolda 3 Araçla Kaza: 12 Yaralı

Kocaeli'de Otoyolda 3 Araçla Kaza: 12 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sırlarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Kutluca mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 81 AAC 004 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerin altına girdi. Kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.