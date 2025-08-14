Kocaeli'de Otoyol Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeleri'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü İrfan Gönce (57) hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeleri'ndeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmit'ten otoyol bağlantı yoluna giren İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı otomobil, İzmit Doğu Gişeleri'ndeki beton bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Gönce'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel