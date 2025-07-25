Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Arzu G., hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer yolcunun tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde dün otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan 41 EF 726 plakalı otomobilin sürücüsü Arzu G. (48), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arzu G'nin cenazesi, İzmit'teki Zincirlikuyu Camisi'nde cuma vakti kılınacak namazın ardından Tekkeköy Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Kazada yaralanan araçtaki B.G'nin tedavisi ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.