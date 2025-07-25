Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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İzmit'te kontrolünü kaybeden otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarparak ağır yaralanmalara neden oldu. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüşürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu itfaiye görevlilerinin çalışması ile çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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