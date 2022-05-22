Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan kız istemek için Kocaeli'ye gelenleri taşıyan C.E. idaresindeki 59 J 1267 plakalı minibüs dönüş yolunda, Anadolu Otoyolu Şekerpınar gişeleri girişinde S.T'nin kullandığı 34 DNG 743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yapılan kontrolde 2 promil alkol tespit edilen otomobil sürücüsü S.T'ye 1823 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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