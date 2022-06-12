Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Selin E. idaresindeki 59 AEK 587 plakalı cip ile Recep S'nin kullandığı 34 KK 8216 plakalı otomobil, Ankara Caddesi kesişiminde, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Sürücü Selin E. ve otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler

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