Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen elektrikli teslimat aracının sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen elektrikli teslimat aracının sürücüsü yaralandı.

Akdurak Mahallesi Ilıca Caddesi'nde Azmi A. idaresindeki 41 BR 801 plakalı otomobil, Okan D'nin kullandığı 34 FAD 088 plakalı markete ait elektrikli teslimat aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçta yaralanan sürücü Okan D, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

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