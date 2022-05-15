Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen pikabın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen pikabın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen pikabın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikametinde seyreden D.Y. idaresindeki 07 EGG 62 plakalı pikap, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden N.G'nin kullandığı 34 DJZ 680 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından devrilen pikabın sürücüsü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Yolda kısa süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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