Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde K.Ö. yönetimindeki 34 BOP 731 plakalı otomobil ile S.D. idaresindeki 41 AJF 172 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.