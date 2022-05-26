Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde K.Ö. idaresindeki 34 BOP 731 plakalı otomobil ile S.D'nin kullandığı 41 AJF 172 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Güncel