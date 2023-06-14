Kocaeli'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Yenimahalle Orta Caddesi'nde E.C. idaresindeki 41 ABL 052 plakalı otomobil, M.H. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.H. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel