Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kandıra Çarşı Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet H. yönetimindeki 54 AFU 637 plakalı otomobil ile su servisi yapan Barış. S'nin kullandığı 41 N 9265 plakalı motosiklet çarpıştı.

Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Barış S. çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Barış S, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Otomobil, Kocaeli, su, Güncel, Haberler

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