Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çayırova Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali G'ye çarptı.

Kazada yaralanan Ali G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.