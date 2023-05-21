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Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Mustafapaşa Mahallesi'nde yokuş aşağı inen S.A. idaresindeki 06 CLS 805 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Y.B'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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