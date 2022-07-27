Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

???????Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül G'ye (15), E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sümeyye Eylül G, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Sümeyye Eylül G. hayatını kaybetti.

Çocuğun ailesi tarafından alınan cenazesi, Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Uzunbey Mezarlığı'na defnedildi.

Araç sürücüsü E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sefa Tetik - Güncel

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