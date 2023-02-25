Kocaeli'de otomobilin çarptığı belediye temizlik işçisi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı belediye temizlik işçisi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı belediye temizlik işçisi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde belediye temizlik görevlisi Durmuş S'ye, çöp kamyonundan indiği sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Durmuş S'nin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Durmuş S, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel