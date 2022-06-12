Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden A.B'nin kullandığı 34 MVJ 74 plakalı otomobil, dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Asel Mina K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü A.B. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Bağdat Gebze Güncel Haberler

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