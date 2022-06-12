Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden A.B'nin kullandığı 34 MVJ 74 plakalı otomobil, dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Asel Mina K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü A.B. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Bağdat Gebze Güncel Haberler

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