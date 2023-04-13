Kocaeli'de otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde yürüyen S.M, otomobille arkasından gelen A.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu bacaklarından yaralandı.
Olay yerinden kaçan A.Y, daha sonra polise teslim oldu.
Olayı gören vatandaş tarafından hastaneye kaldırılan S.M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen S.M'nin arkasından yaklaşan otomobilden ateş açılması sonucu yakınındaki hafif ticari aracın arkasına sığınması yer alıyor.
Kaynak: AA / Güncel