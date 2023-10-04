Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de Otomobilde 5,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Otomobilde 5,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposunda 6 pet şişeye doldurulmuş 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.