Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi

Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, marşpiyele gizlenmiş 14 pakette 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title