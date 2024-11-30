Üye Girişi
Haberler
Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici

Kocaeli'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin tırla çarpışması sonucunda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bir çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı otomobil, İbrikdere mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 BBM 516 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir fabrika inşaatının tabelasına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü D.D. ile araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bir çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
img

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
img

Önümüzdeki ay her şey ateş pahası olacak
img

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.