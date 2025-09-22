Haberler

Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü F.E. ve yolcusu M.D. hastaneye kaldırıldı, M.D.'nin durumu kritik.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda F.C. idaresindeki 34 HKG 098 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 41 BCC 471 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü F.E. ile arkasındaki yolcu M.D. yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetim yok

Netanyahu niyetini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.