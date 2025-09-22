Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü F.E. ve yolcusu M.D. hastaneye kaldırıldı, M.D.'nin durumu kritik.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda F.C. idaresindeki 34 HKG 098 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 41 BCC 471 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü F.E. ile arkasındaki yolcu M.D. yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel