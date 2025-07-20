Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve motosiklet yolcusuna ilk müdahaleyi yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nden geçen yolda, U.Ç. yönetimindeki 41 AZY 588 plakalı motosiklet ile U.A. idaresindeki 10 PV 891 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü U.Ç. ile motosikletteki E.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel