Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D- 605 karayolu İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan D.İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet, kavşaktan dönen F.Ç. yönetimindeki 41 BB 175 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ektisiyle sürücü D.İ. savrulan motosikletten düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüler D.İ. ile F.Ç. ve otomobildeki ismi öğrenilmeyen yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.İ., kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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