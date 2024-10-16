Kocaeli'de Otomobil Kazası: Aile Yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde refüje çıkarak bariyere çarpan otomobildeki sürücü, eşi ve 2 yaşındaki bebekleri yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde refüje çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü S.İ. ile yanındaki eşi Ü.İ. ve 2 yaşındaki bebekleri yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden S.İ. yönetimindeki 06 DRG 545 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hacı Maksut Caddesi sapağındaki beton refüje çıktı, ardından yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü S.İ., eşi Ü.İ. ve çiftin 2 yaşındaki bebeği yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Hacı Maksut Caddesi'nden D-130 kara yoluna bağlantı noktası, kısa süreyle trafiğe kapandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.